Tutores levaram seus animais para serem imunizados no Parcão Madureira, na Zona Norte - Pedro Ivo / Agência O Dia

Tutores levaram seus animais para serem imunizados no Parcão Madureira, na Zona NortePedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 08/10/2022 13:46





A campanha vai até o mês de novembro e tem acontecido de forma escalonada, em cinco sábados, das 9h às 17h. Mas de 178 mil cães e gatos já foram vacinados, de acordo com a prefeitura. As últimas etapas estão previstas para os dias 22 de outubro e 5 de novembro, respectivamente (confira os postos abaixo). No ano passado, a campanha imunizou mais de 470 mil animais domésticos, maior número desde 2010. Rio - A Prefeitura do Rio realizou neste sábado (8) a terceira fase da campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos , promovida pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio). Os tutores levaram seus animais – a partir dos três meses e adultos saudáveis – aos mais de 140 postos espalhados por bairros da Zona Norte e Oeste.A campanha vai até o mês de novembro e tem acontecido de forma escalonada, em cinco sábados, das 9h às 17h. Mas de 178 mil cães e gatos já foram vacinados, de acordo com a prefeitura. As últimas etapas estão previstas para os dias 22 de outubro e 5 de novembro, respectivamente (confira os postos abaixo). No ano passado, a campanha imunizou mais de 470 mil animais domésticos, maior número desde 2010.

fotogaleria

A professora Diana Cascelli, de 39 anos, não perdeu a oportunidade de levar Mariana, de quase quatro anos, para se imunizar, no Parcão Madureira, que fica no Parque Madureira Mestre Monarco, na Zona Norte. "Eu acho que é uma campanha fundamental. Toda vacina é importante, até mesmo para que não tenha nenhum contato e não passe a raiva, uma doença que quando afeta o cachorro pode afetar, inclusive, os humanos", explicou Diana. Enquanto a cachorrinha recebia uma dose da antirrábica, sua tutora oferecia uma dose de conscientização:



"Eu levava [para tomar a vacina] no veterinário, mas as campanhas 'super' atendem. A vacina é uma proteção tanto para o animal quanto para mim, enquanto tutora dela, e todo mundo que convive. É extremamente importante para a saúde do animal, para a saúde dos animais com quem esse animal convive e para os humanos que convivem com ele", concluiu.

O casal Vânia Meneses, de 58, e Alex Viana, 49, também esteve no Parcão Madureira para levar as gatas Nina e Kika para garantir a imunização. "Meus gatos são mansos, não vão para a rua, mas tem que dar. A importância, para mim, é mantê-los saudáveis", contou Vânia. A família entende tanto essa importância que, mesmo sendo moradora de Irajá, voltou ao Parcão para vacinar o outro gato da família, o Tom. "Vacino meus gatos todo ano", afirmou a tutora, que aproveitou para deixar um recado. "Cães geralmente são mais ferozes do que gatos. Quem tem seus cãozinhos, é pra vacinar, até para a saúde deles. É importante para a saúde dos nossos animais."

A doença



Transmitida por meio de mordida ou lambida de animal doente, a raiva tem como principal transmissor o morcego hematófago, que se alimenta do sangue desses animais. Nos cães e gatos a doença pode se manifestar de duas formas: furiosa, em que animal apresenta angústia, inquietação, excitação e agressividade; ou paralítica, sem manifestação de agressividade, apresentando sinais de paralisia que evoluem para a morte.



A vacina contra raiva é fundamental para a saúde dos animais e deve ser administrada anualmente, sendo a principal forma de prevenção e controle da doença, que não é notificada em cães e gatos no Município do Rio desde 1995 (27 anos) e, em humanos, desde 1986 (36 anos).

Confira as datas e os bairros das próximas fases



* Calendário sujeito à mudança



4º grupo – 22 de outubro – 9h às 17h

Zona Oeste: Bangu, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Vila Kennedy, Vila Militar



5º grupo – 5 de novembro – 9h às 17h

Zona Oeste: Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Sepetiba



* Reportagem de Beatriz Coutinho sob supervisão de Raphael Perucci