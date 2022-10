Todo material apreendido e o criminoso, foram encaminhados para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia) - Reprodução

Publicado 08/10/2022 18:39 | Atualizado 08/10/2022 19:03

Rio - Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) localizaram, neste sábado (8), um esconderijo de drogas usada por traficantes em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Segundo a corporação, um homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso durante a ação.

Fonte: Divulgação#ODia pic.twitter.com/8gdYWPaF4x — Jornal O Dia (@jornalodia) October 8, 2022

Polícia encontra esconderijo de drogas em São Pedro da Aldeia.



O esconderijo foi encontrado devido informações repassadas para o setor de inteligência da corporação, que indicou que as drogas eram escondidas em um terreno no bairro Fluminense.Após receberem autorização para realizar buscas no local, policiais encontraram 405 pinos de cocaína e vasto material para endolação. Todo material apreendido e o criminoso, foram encaminhados para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).