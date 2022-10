Suspeitos estavam em um veículo clonado quando entraram em confronto com os policiais - Divulgação / PMERJ

Suspeitos estavam em um veículo clonado quando entraram em confronto com os policiaisDivulgação / PMERJ

Publicado 08/10/2022 13:31

Rio - Um homem foi preso e outro morreu em confronto com a PM, na divisa entre os bairros do Rio Comprido e Catumbi, na Zona Norte, na manhã deste sábado (8).



De acordo com informações divulgadas pela assessoria da Polícia Militar, uma equipe da UPP Escondidinho/Prazeres realizava um patrulhamento de rotina quando foi atacada a tiros por homens fortemente armados que estavam em um carro clonado, na Rua Itapiru, uma das mais movimentadas da região.

Os agentes revidaram e houve confronto. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. O outro, identificado como o traficante Menor GL, foi preso.

Após o crime, o carro usado pela dupla ficou com diversas marcas de tiros no vidro traseiro, além de sangue espalhado pelo chão. O corpo do suspeito foi retirado após a perícia da Polícia Civil.

Uma moradora do local, que não quis se identificar, relatou o susto que levou ao acordar com o barulho de tiros. "Olha, foi um susto enorme acordar assim. Era bastante tiro. Estávamos todos dormindo aqui, eu e meus pais, quando começou o barulho. Eu moro na outra ponta da rua e, mesmo assim, dava para escutar como se fosse dentro da minha casa. É desesperador isso acontecer aqui, na porta de casa. O Rio de Janeiro não é mesmo para amadores e só piora", desabafou a moradora.



Durante a ação, foram apreendidos um fuzil, um carregador, munições, dois rádios transmissores e um veículo clonado.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. Caso registrado na 19ª DP (Tijuca).

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci