Rafael Alexandre Pereira da Silva é acusado de ser líder de uma quadrilha de roubo a bancosFoto: Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 08/10/2022 15:14 | Atualizado 08/10/2022 17:08

Rio - Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (7), Rafael Alexandre Pereira da Silva, de 34 anos, na comunidade da Prainha, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O homem é acusado de ser o líder de uma quadrilha especializada em assalto a bancos e teria realizado, pelo menos, seis roubos somente neste ano. Durante a prisão, ele vestia uma mesma camisa flagrada por câmeras de segurança durante um dos crimes.

Nas investigações, comandadas pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Rafael foi identificado e reconhecido em quatro ações da quadrilha. De acordo com os policiais, os crimes eram marcados pelo mesmo procedimento. O bando utilizava uma réplica de arma de fogo, que não era reconhecida pelo detector de metais.

Ao chegarem na agência, um dos criminosos fingia ser cliente e passava as informações, por meio de um aplicativo de mensagens, sobre o número de vigilantes, e suas respectivas localizações para os comparsas, que estavam do lado de fora. Em seguida, outros dois bandidos entravam e passavam pela porta giratória portando o simulacro e rendiam os funcionários, tomando suas armas.



O líder da quadrilha, Rafael, então, entrava no banco com mochilas e bolsas para carregar o dinheiro roubado. Ele obrigava o gerente a segui-lo até a bateria de caixas, tesouraria e retaguarda do autoatendimento e roubava todo o dinheiro disponível.



Do lado de fora, pelo menos dois criminosos armados davam cobertura à ação em motocicletas conduzidas por homens com coletes de mototaxistas, aguardavam para dar fuga aos comparsas.