Operação na comunidade do Santo Amaro prendeu cinco suspeitos e apreendeu um fuzil, uma pistola, drogas e rádio comunicadoresReprodução / PMERJ

Publicado 08/10/2022 12:23

Rio - Cinco suspeitos foram presos durante uma operação na comunidade do Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (8). Desde o início do dia, equipes do 2º BPM (Botafogo), com apoio de outros batalhões, atuaram para cumprir mandados de prisão contra criminosos envolvidos com roubos de veículos e cargas.

De acordo com informações divulgadas pela PM, na chegada ao local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Após o confronto, os agentes prenderam cinco criminosos.



Um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre .380, dois carregadores de pistola, três rádios comunicadores e uma grande quantidade de drogas não especificada pela políci, foram encontrados com o quinteto.





#2BPM apreende arma de guerra (fuzil 5.56) e prende cinco criminosos durante operação na Comunidade do Santo Amaro, que conta com apoio de unidades do 1° CPA. Uma pistola, carregadores, drogas e rádios comunicadores também foram arrecadados na ação deste sábado.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci