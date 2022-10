Advogados terão prioridade em atendimento - TJRJ / Divulgação

Advogados terão prioridade em atendimentoTJRJ / Divulgação

Publicado 08/10/2022 12:18 | Atualizado 08/10/2022 12:18

Rio - Advogados que estejam com o documento de identidade funcional e sejam inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) terão atendimento prioritário em todas as unidades judiciárias do Estado do Rio. É o que determina a Lei 9.874/22, de autoria do deputado Chico Machado (SDD), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (07). As informações são do site da Alerj.

Segundo o texto, caberá ao Poder Judiciário do estado do Rio orientar e fiscalizar as unidades judiciárias, dando cumprimento à norma para quando estiverem desempenhando suas funções.

"Nosso objetivo é promover mais respeito à atuação profissional de advogados e advogadas que, invariavelmente, têm que passar por longas filas para atendimento junto às unidades judiciárias existentes. O atendimento atual é livre a todos os interessados, congestionando em muitos casos a unidade", explicou o autor.