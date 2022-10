Casal aceitava pix e pagamento por cartão na venda dos doces 'batizados' - Divulgação

Publicado 08/10/2022 10:11 | Atualizado 08/10/2022 11:22

Rio - Um casal de professores que vendia brigadeiros e brownies 'batizados' com maconha foi preso, nesta quinta-feira (6), na Praça da Cantareira, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo informação dos agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, a dupla levava cerca de 10 kg dos doces, que eram anunciados pelos nomes de "Brisadeiros e Brownies Mágicos".

O local escolhido pelo casal, natural de Maricá, é movimentado durante à noite por abrigar bares e restaurantes, com música ao vivo. O local também é conhecido por ser frequentada por um público jovem, em parte formado por alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF), que fica bem próximo à praça.

Além dos dois professores, uma terceira pessoa também foi presa por comercializar os doces 'batizados' no local. Com esse suspeito, os policiais encontraram 2 kg de material com maconha.

A estratégia de comércio dos brigadeiros feitos com maconha contava até com maquininhas de cartão de crédito e pagamento por pix. Segundo a DPCA-Niterói, os três foram presos por crime de tráfico de drogas. Após receberem voz de prisão, eles foram levado à especializada e, em seguida, encaminhados para o sistema prisional.