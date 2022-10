Confusão entre Fábio e Bruno, segundo a Polícia Civil, teria sido motivada por problemas na atuação em crimes de estelionato dos dois envolvidos - Divulgação/Disque Denúncia

Confusão entre Fábio e Bruno, segundo a Polícia Civil, teria sido motivada por problemas na atuação em crimes de estelionato dos dois envolvidos Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 08/10/2022 08:13 | Atualizado 08/10/2022 08:14

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (08), o cartaz de Fábio de Oliveira Júnior, de 28 anos, suspeito por atirar e matar um homem após uma confusão em bar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Mais conhecido como "Sapo" ou "Sapinho", ele é o principal envolvido da morte de Bruno Alves da Silva, conhecido como "Gêmeos" ou "Boy Play", 38, com oito tiros. O caso aconteceu na madrugada do último dia 3 de setembro.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Fábio e um grupo de amigos estavam no bar na Rua Olegário Maciel, na parte interna do local. Enquanto Bruno estava acompanhado de outras pessoas numa área externa do bar. Por volta das 0h30, Fábio e outros amigos vão na direção da vítima e começam a discutir, iniciando uma confusão generalizada, com mesas e cadeiras sendo arremessadas.

No meio da briga, Bruno acerta um soco em Fábio, que cai no chão. Nesse momento, o grupo de amigos do suspeito parece recuar. Segundos depois, Fábio aparece com uma arma na mão e atira, pelo menos, oito vezes contra a vítima, sendo cinco desses enquanto a vítima já estava no chão. A mulher de Bruno, que estava abraçada a ele no momento dos disparos, não foi atingida por pouco.

Após os disparos, Fábio ainda volta a se aproximar da mulher e grita para ela: "Fui eu que matei!". A testemunha contou em depoimento sobre a fala em depoimento à polícia. O crime, segundo investigações, teria sido motivado por desentendimentos entre os dois nas atividades ilícitas de estelionatos por meio de golpes em máquinas de cartões de crédito em que eram envolvidos.



De acordo com a Polícia Civil, foi expedido contra Fábio um Mandado de Prisão, pela 1ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado. Ele já é considerado um foragido da Justiça.