A atriz foi enterrada, nesta sexta-feira, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Sepultamento foi acompanhado por familiares, amigos e colegas de teatro - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 08/10/2022 11:47 | Atualizado 08/10/2022 12:20

Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão do homem suspeito de matar a professora e atriz Eliane Lorett de Campos, 58 anos, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Ely Luiz da Silva, de 20, e um adolescente, 15, foram identificados através do cruzamento de imagens obtidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) que investiga o caso. Em sua decisão, a magistrada Flavia Fernandes de Melo Balieiro Diniz também autorizou a internação do menor.

No texto, a juíza menciona a gravidade dos fatos e as provas que foram apresentadas pela autoridade policial como indícios suficientes para os dois pedidos. "Tendo em vista a inegável gravidade dos fatos, latrocínio consumado, bem como a ausência de comprovação de ocupação lícita, dão conta de que o sujeito, caso posto em liberdade, voltará a delinquir, causando prejuízo à ordem pública”, disse a juíza no despacho.

O caso aconteceu na última quarta-feira (5), por volta das 21h40, quando a atriz trafegava em seu veículo com uma amiga no banco de carona pela Rua Costa Filho. Foi o momento em que Eli e o menor teriam a abordado. Ela não obedeceu a ordem de parada e eles dispararam contra o carro. Em seguida, os dois fugiram do local.

A dupla, que reside em uma comunidade na região de Marechal Hermes, foi presa pouco mais de 24 horas depois, na madrugada desta sexta-feira (7), por agentes da 24ª DP (Piedade), na casa de parentes. Segundo os investigadores da distrital, o menor de idade detido assumiu que usava um revólver calibre 38 mm e que foi ele quem disparou contra o carro.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da rua e o ataque durou menos de dez segundos. Nas imagens, é possível ver dois homens, de blusas branca e azul, andando pela calçada quando o carro da atriz se aproxima. Em seguida, um dos bandidos vai para o meio da rua e aponta a arma em direção ao veículo da vítima, que não para. O assaltante então atira na lateral do automóvel, que segue até bater em um muro. Confira o vídeo:

Atriz tentou fugir de abordagem e acabou sendo baleada por criminosos em Marechal Hermes. #ODia



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/BRO10ljw8L — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2022

Eliane foi enterrada, nesta sexta-feira (7), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

Em dezembro de 2021, a atriz participou da peça "Abajúr Lilás", escrita por Plínio Marcos e dirigida por Ronald Rosman, que ficou em cartaz no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes. Em agosto deste ano, ela também participou da montagem "Antes do Fim do Mundo", no mesmo local e com a mesma direção. Além de atriz, a mulher era também professora.