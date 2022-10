O Instituto tem sede em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação

O Instituto tem sede em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 08/10/2022 09:48

Rio – Foram abertas, nesta sexta-feira (7), as inscrições para mais uma fase do projeto "Viva Xerém", do Instituto Zeca Pagodinho, que oferece aulas gratuitas de música para crianças com idade entre 7 e 11 anos. O prazo para realização da matrícula vai até o dia 17 de outubro.

O "Viva Xerém" tem como proposta socioeducativa a formação através da educação artística, em especial da música de concerto. A coordenação está a cargo das professoras de música Josi Kervokian e Carla Rincon.

As inscrições deverão ser feitas na sede do Instituto, que fica na Rua Carlos Mateus, 54, em Xerém, Duque de Caxias, das 15h às 16h. Será necessário preencher um formulário com os dados pessoais da criança.



Para mais informações, basta entrar em contato com o telefone (21) 2679-1254.