Agência do banco Santander fica entre as ruas Uranos e Euclides Faria, em Ramos - Reprodução Google Street View

Publicado 04/07/2022 16:16 | Atualizado 04/07/2022 18:46

Rio - Um homem suspeito de tentar assaltar um banco em Ramos, na Zona Norte, foi baleado por vigilantes da agência na tarde desta segunda-feira (4). O acusado teria sacado um simulacro de pistola dentro da unidade do Santander na Rua Euclídes Faria quando seguranças o abordaram. Após luta corporal com os funcionários, ele teria sido atingido por disparo e socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



Segundo a Polícia Militar, PMs do 22º BPM (Maré) foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo no interior da agência. Ao chegarem no local, os militares foram informados pelos vigilantes de que o suspeito circulava pelo estabelecimento com atitude suspeita. Ao ser abordado, ele sacou um simulacro de arma de fogo. Os seguranças então dispararam contra ele e o imobilizaram até a chegada do socorro. O caso ocorreu por volta das 14h30.

O resgate ao suspeito foi feito por militares do Corpo de Bombeiros. A identificação do suspeito e o estado de saúde ainda não foram divulgados.

Em nota, o Santander confirmou a tentativa de assalto à agência e informou que colabora com as investigações policiais.