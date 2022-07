Segundo a MOBI-Rio, ninguém ficou ferido - Divulgação

Segundo a MOBI-Rio, ninguém ficou feridoDivulgação

Publicado 04/07/2022 17:21

Rio- Nesta segunda-feira (04), a Mobi-Rio registrou dois acidentes entre ônibus BRTs e carros de passeio, na Zona Oeste do Rio. O primeiro acidente aconteceu por volta das 11h40. Um carro avançou o sinal na altura da Estação Curral Falso, em Santa Cruz, e colidiu com um BRT que fazia a linha Alvorada x Santa Cruz Expresso.



Já o outro acidente aconteceu devido a uma conversão proibida, próxima às estações Ipase e Praça Seca. O motorista acabou batendo com um articulado que fazia o trajeto Madureira x Jardim Oceânico. Em ambos os acidentes não houve feridos e os passageiros foram transportados para outro BRT para seguir viagem.



Só neste ano foram 91 acidentes com BRTs, sendo 30 causados por avanço de sinal, 38 por conversão proibida e 23 por invasão da pista exclusiva. No ano passado, foram 178 casos registrados. A Mobi-Rio alerta que esses acidentes prejudicam os passageiros do sistema, já que esses transportes podem levar em média quatro dias para voltar à operação.