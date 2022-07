Ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Homicídios em Niterói (DHNSG), onde segue em andamento - Divulgação

Publicado 04/07/2022 16:25 | Atualizado 04/07/2022 18:26

Rio – Agentes do Segurança Presente prenderam, nesta segunda-feira (4), Emerson Lopes Bucker Martins, suspeito de ter matado os pais a golpes de marreta em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Emerson foi localizado e preso em flagrante pelo homicídio de Antônio Ribeiro Bucker Martins e Maria de Fátima Lopes Santos.



Segundo os agentes, Emerson foi encontrado depois que moradores da cidade teriam alertado sobre a presença de um homem com as roupas ensanguentadas. Após ser localizado, Emerson estava confuso, não respondeu a nenhuma pergunta e tentou fugir. Com ele, foram encontrados R$ 4.200 em dinheiro, um celular, documentos da Previdência Social e cartões de banco de uma das vítimas.



De acordo com relatos de testemunhas, o homem, que estava sob efeito de drogas, teria cometido o crime depois que seu pai lhe recusou a dar dinheiro em decorrência de seu vício. No entanto, até o momento, a polícia não informou a motivação do crime.



Preso em flagrante pelo crime de homicídio, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios em Niterói (DHNSG) por agentes do programa Segurança Presente e permanecerá à disposição da Justiça. As diligências para o esclarecimento dos fatos seguem em andamento.

Até o momento não há informações sobre o enterro das vítimas.