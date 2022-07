O Grupo de Operações com Cães (GOC) e o Grupo Tático de Escolta (GTE) também contribuíram para a formação desses agentes, além da Marinha do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal e outras instituições externas - Maga Jr

Publicado 04/07/2022 15:46 | Atualizado 04/07/2022 15:53

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Pública (Seap) realizou, na última sexta-feira (1), a cerimônia de formatura de 41 agentes da 5ª edição do Curso de Segurança e Escolta de Presos. Além de policiais penais, estão também dois combatentes do Corpo de Bombeiros do Rio.



O subsecretário de Gestão Técnica da Seap, Igor Bicaco, comentou sobre a cerimônia. "Com a formação desses 41 valorosos agentes de segurança do Grupamento de Serviço de Escolta, a sociedade fluminense ganha profissionais altamente qualificados nas ruas. Eles estarão zelando pela segurança da população, em sua missão de transportar e custodiar os internos para apresentações em fóruns e hospitais. E hoje estes profissionais estão aptos a realizar um serviço de excelência que é reconhecido nacionalmente", ressaltou.



Foram 30 dias de curso, com aulas de defesa pessoal, tiro policial, noções de patrulha, algemamento e lições que envolvem a própria escolta. O Grupo de Operações com Cães (GOC) e o Grupo Tático de Escolta (GTE) também contribuíram para a formação desses agentes, além da Marinha do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal e outras instituições externas.