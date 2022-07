Casos de feminicídio e de agressões contra mulheres aumentaram em 2022 - Reprodução internet

Publicado 04/07/2022 15:25 | Atualizado 04/07/2022 15:47

Rio - O número de casos de feminicídio no estado apresentou aumento de 23% nos cinco primeiros meses do ano em 2022 em relação ao ano passado. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio, de janeiro a maio 52 mulheres foram mortas, dez a mais do que o registrado em 2021.



Apenas os meses de março e maio apresentaram regressão em relação aos mesmos meses do ano passado, sendo o mês de fevereiro o período com maior número de registros (19).



Ainda segundo dados do ISP, também houve aumento no número de tentativas de feminicídio. Ao todo, 128 casos foram anotados de janeiro a maio desse ano. Já em 2022, foram 98 casos. O aumento no período foi de 30%.



Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que o aumento foi percebido em todo país nos últimos dois anos. Em 2020, foram 1596 casos foram tratados pelo judiciário, enquanto em 2021 a Justiça anotou 1.900.

A última vítima de feminicídio no estado foi Vitória Lima Martins, de 22 anos. Ela foi encontrada morta na terça-feira (29). Rodrigo Silva do Nascimento, de 28, foi preso em flagrante acusado pelo crime. O caso aconteceu no bairro de Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio.