Publicado 04/07/2022 16:49 | Atualizado 04/07/2022 17:27

Rio - O município do Rio vai ter o primeiro crematório público de animais. A Câmara Municipal aprovou, na semana passada, em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Luiz Ramos Filho (PMN) que determina a implantação de crematório e incineração de animais na cidade. O projeto estabelece que ONGs ligadas à causa animal e pessoas cadastradas no CAD Único terão direito à gratuidade.

“É incrível, mas não existe na segunda maior cidade do país um crematório público para cadáveres de animais. As pessoas pagam para cremar os seus bichinhos. Quem não tem dinheiro o que faz? E os animais de grande porte, como os cavalos, são jogados no lixão. É urgente que se crie este crematório”, disse Ramos Filho, que é presidente da Comissão de Defesa dos Animais.

Atualmente, os cadáveres de animais domésticos são incinerados em crematórios particulares, indicados pelas clínicas veterinárias - o serviço custa em média R$ 500. “E não há qualquer fiscalização. O tutor não tem como saber se as cinzas são de fato do seu animalzinho ou um pedaço de pau queimado”, afirma o vereador.