Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a covid-19Divulgação

Publicado 04/07/2022 17:37 | Atualizado 04/07/2022 17:41

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta segunda-feira (4), a confirmação de 5.041 novos casos e 27 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.360.412 casos e 74.183 óbitos. A taxa de letalidade da doença no estado é de 3,14%.

A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em 17 horas. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de 10 horas.

A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foi atualizada. Apesar disso, o painel mostra que 4.752 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas.