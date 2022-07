Luan Felipe Costa Ferreira foi identificado pela polícia como um dos assaltantes - Reprodução

Luan Felipe Costa Ferreira foi identificado pela polícia como um dos assaltantes Reprodução

Publicado 04/07/2022 14:56 | Atualizado 04/07/2022 15:01

Rio - Mais um suspeito que participou do assalto à joalheria em junho, no Village Mall, Zona Oeste do Rio, foi identificado pela Polícia Civil. Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos, é do Pará, região norte do Brasil e tem mais de cinco passagens pela polícia. Ele está foragido e tem um mandado de prisão expedido pela Justiça no dia 9 de março deste ano.

Polícia Civil identifica mais um suspeito do assalto à joalheria no shopping Village Mall, na Zona Oeste do Rio. Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos, é o homem que aparece de blusa preta e óculos nas câmeras de segurança.#ODia

Créditos: Divulgação pic.twitter.com/oEdckcRmlB — Jornal O Dia (@jornalodia) July 4, 2022



As investigações apontam que Luan é o homem de óculos que usa uma blusa social preta, nas imagens das câmeras de segurança. No primeiro vídeo, ele segura um segurança e depois faz a vendedora do estabelecimento de refém. Luan chega a dar vários tiros nos vidros das vitrines para pegar os objetos. No segundo, ainda com a funcionária sob seu domínio, ele aproveita para pegar mais um relógio do mostruário.

fotogaleria



Conforme o DIA divulgou, um colar no valor de um milhão de reais está entre as joias roubadas. Além dele, relógios da marca Hublot, que podem chegar a R$ 500 mil, também estão entre os itens. Um, da linha Guga, em homenagem a Gustavo Kuerten, está na listagem e, o outro, da série Carbono, de cerca de R$ 5 mil, também foi levado.



Mão, um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho do Pará, foi o primeiro identificado, um dia após o crime, pela Delegacia de Homicídios.Rodolfo utilizava uma identidade falsa, com o nome de Rodrigo Oliveira Santos, homem que não tinha antecedentes criminais. Outros integrantes da quadrilha também utilizavam o mesmo método para circular pela cidade do Rio. Esse esquema de emissão de identidades falsas também está sendo investigado.