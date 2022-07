Casal foi preso por agentes da Deam de Angra dos Reis - Reprodução / Deam Angra dos Reis

Publicado 04/07/2022 14:30

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (1), um casal sem a identificação revelada suspeito de abusar sexualmente da filha de apenas 9 anos no Centro de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Contra eles, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, o padrasto abusava diariamente da menina com o consentimento da mãe, que orientava a filha a mentir e negar o que tinha ocorrido para as tias. Além disso, ela ameaçava "quebrar seus dentes e pernas" caso o abuso fosse revelado.

A denúncia foi feita por familiares ainda no final do ano passado. Após um trabalho de inteligência, uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis encontrou e prendeu o casal, que não ofereceu resistência. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.