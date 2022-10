Na foto, a miss Jucielen Wender, ganhadora da faixa - Divulgação

Publicado 07/10/2022 21:23 | Atualizado 07/10/2022 21:25

Rio - O XVI Concurso de Beleza Garota Talavera Bruce, tradicional disputa idealizada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), foi celebrado nesta sexta-feira (7), na penitenciária de mesmo nome do concurso, em Gericinó, na Zona Oeste. A nova miss foi eleita após um emocionante desfile entre 10 mulheres privadas de liberdade. No final, a detenta Jucielen Wender levou a faixa. A vice-campeã foi a apenada Denise Gayer e a terceira colocada, Tayonara Pereira.

A plateia, formada por familiares das detentas, população carcerária, inspetores de Polícia Penal e convidados, ficou encantada com a desenvoltura das concorrentes, que foram aclamadas. As meninas desfilaram usando moda praia e gala, confeccionadas especialmente para o evento.O tempo nublado não tirou o brilho do desfile, organizado pela Coordenadora das Unidades Prisionais Femininas e Cidadania LGBTIQA+, a inspetora de polícia penal Aline Camilo e pela diretora da penitenciária Talavera Bruce, a inspetora penal Ana Paula Pimenta.A mesa de jurados, que pela primeira vez na história contou com a presença de uma primeira dama do Estado, a presidente de honra do RioSolidário Analine Castro, que avaliou a beleza, simpatia e elegância das concorrentes para chegar ao resultado final. Além dela, o evento contou com a presença da secretária de Estado de Administração Penitenciária Maria Rosa Nebel, da juíza da Vara de Execuções Penais Juliana Benevides, da presidente do RioSolidário Heloísa Aguiar, da artista plástica Isabela Francisco, do colunista social Franklin Toscano e das atrizes Angel Monteiro e Cláudia Melo.O Concurso de Beleza Garota Talavera Bruce é realizado desde 2004 e se tornou um símbolo de resgate do amor-próprio e da elevação da autoestima das mulheres privadas de liberdade custodiadas pela SEAP.