Alexis Lucas é um dos acusados - Reprodução/Botafogo de Ribeirão Preto

Publicado 07/10/2022 20:18 | Atualizado 07/10/2022 20:26

Rio - A Poliícia Civil indiciou, nesta sexta-feira (7), os três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto suspeitos de violência sexual. Agentes da 4ª DP (Praça da República) concluíram que Lucas Delgado, 27 anos, João Diogo Jennings, 23, e Eduardo Hatamoto, 19, abusaram sexualmente de uma mulher na madrugada do último dia 26, em um hotel no Santo Cristo , Zona Portuária do Rio. As informações foram divulgadas pelo RJTV, da TV Globo.

De acordo com as investigações, a vítima pediu para que Delgado usasse preservativo durante a relação. Entretanto, o argentino não usou, enganando a moça. Por isso, o jogador foi indiciado pelo crime de dissimulação sexual.

Já João Diogo pode responder por injúria e importunação sexual. Ele teria entrado no quarto do hotel com Eduardo, conhecido como "Dudu", e tentado convencer a mulher de fazer sexo com eles. Após a negativa, João a xingou, e Dudu deu uma mordida no seio da vítima. Pela agressão, ele foi indiciado por estupro.

Em um áudio obtido pelos policiais, João Diogo afirma que ofendeu a moça. "Mano, eu falei com ela alguma coisa, xinguei ela e depois, mano, eu me deitei na minha cama. Eu xinguei ela? Sim! Mas isso não é um estupro", disse a um amigo da vítima.

Na delegacia, tanto ele quanto Eduardo negaram as acusações. Já Delgado teve o contrato rescindido com o Botafogo de Ribeirão Preto e voltou para Argentina sem prestar depoimento.

Em entrevista ao RJTV, a vítima disse que se sente aliviada.

"Mulher não é objeto, não importa como ela está vestida, onde ela está. Ninguém tem o direito de fazer uma coisa quando ela não quer. Denunciando, a gente se sente mais aliviada, sente que a Justiça foi feita e que eles vão responder. E que eles vão aprender com o que fizeram. Vão aprender a não repetir, não fazer de novo com outras mulheres", desabafou.

O clube, que ainda mantém contrato com João Diogo e Dudu, informou que ainda não foi acionado quanto à conclusão da investigação.