Sexta-feira (7) amanheceu com chuva por toda a cidade - Pedro Ivo/ Arquivo O Dia

Publicado 07/10/2022 10:30

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu com chuva e instabilidade nesta sexta-feira (7). Segundo o Sistema Alerta Rio, a passagem de uma frente fria pelo estado está causando o tempo instável , que deve permanecer por todo o final de semana. Durante todo o dia, há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. Com a chuva, a temperatura deve continuar em queda. A máxima prevista para sexta é de 28ºC, enquanto a mínima poderá chegar aos 19ºC.

“Essas pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia e podem vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados a fortes", explica a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco.



Já no sábado, a frente fria deve perder força e o céu ficará entre nublado e parcialmente nublado, enquanto os ventos ocorrerão com intensidade fraca a moderada. As temperaturas começarão a apresentar uma elevação durante os períodos da manhã e da tarde, apesar de fechar o dia em queda. O sábado pode chegar aos 28ºC de máxima e mínima de 18ºC. Não há previsão de chuva.



No domingo, o tempo volta a ficar instável e os cariocas podem preparar o guarda chuva para saírem de casa. A previsão de é de que o dia começará nublado, com céu parcialmente encoberto. Nuvens carregadas devem se formar sobre a cidade ao longo do dia e pancadas de chuva devem acontecer a partir do final da tarde. Apesar do tempo fechado, a temperatura segue em elevação e poderá atingir os 34ºC em alguns momentos do dia, enquanto a mínima poderá chegar aos 17ºC.

O que fazer em caso de chuva e ventos fortes



O Centro de Operações Rio (COR) divulgou orientações de segurança durante períodos de mau tempo. Confira:

Em casa



- Feche janelas e portas;

- Feche também persianas e cortinas para evitar que

estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;

- Feche o registro de gás;

- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair,

- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar

incêndios.



Na rua



- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos

sem proteção;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e

placas de propaganda;

- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede

de energia tenha sido rompida.



Em situação de emergência, ligue para a Defesa Civil, no número 199 ou o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.



*Estagiário, sob supervisão de Bernardo Costa.