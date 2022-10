Arquivo. Policiamento ostensivo foi reforçado Morro do Fubá nesta sexta-feira - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 07/10/2022 09:54 | Atualizado 07/10/2022 11:33



Rio - O policiamento ostensivo do 9ºBPM (Rocha Miranda) precisou ser reforçado no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (7), após um intenso confronto entre criminosos rivais ter assustado moradores, na noite de quinta-feira (6). A comunidade, que fica entre os bairros de Campinho, Cascadura e Quintino, vive uma rotina de violência há meses, por conta da disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da região.

Por volta das 20h15 desta quinta-feira, moradores do Morro do Fubá passaram a relatar que uma intensa troca de tiros havia começado e a alertar outros residentes que tentavam voltar para casa sobre o confronto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Confira abaixo. Apesar da noite de tensão, as escolas da rede municipal estão funcionando normalmente nesta sexta-feira, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), bem como as unidades de saúde, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desde o início do ano, o Comando Vermelho e a milícia do "Tico e Teco", chefiados pelos irmãos Leonardo Luccas Pereira, o "Leléo" ou "Tico", e Diogo Luccas Pereira, o "Teco" ou "Playboy", que está preso desde 2020, tentam assumir o domínio completo do Morro do Fubá. O local era comandado pelos paramilitares, mas a traição de um integrante da organização criminosa facilitou a invasão dos traficantes, liderados por Rafael Cardoso Valle, o "Baby", gerente do Morro do Dezoito.



Os moradores da comunidade, que acabou sendo apelidada de "Fubaquistão", tiveram suas rotinas completamente afetadas pelos constantes confrontos entre os traficantes e os milicianos. Relatos dão conta de que, tanto quem vive no Morro, quanto nas ruas do entorno, fica impedido de sair para trabalhar ou estudar devido às intensas trocas de tiros. Serviços como transporte escolar, por aplicativo e fornecimento de internet também não querem mais atuar nos bairros próximos como Cascadura e Campinho.

PM realiza operações em favelas do Rio



Também nesta sexta-feira, a Polícia Militar realiza operações em diversas favelas do Rio. Equipes atuam nas comunidades do Engenho da Rainha, do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Quitungo e Guaporé, no bairro de Brás de Pina, ambos na Zona Norte.



No Morro do Juramento, atuam policiais do 41º BPM (Irajá) e do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) para coibir movimentações criminosas relacionadas ao roubo de veículos e roubo de cargas. Um suspeito ficou ferido após um confronto e foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem. Uma granada e uma pistola foram apreendidas.



Já nas comunidades do Quitungo e Guaporé, militares 16º BPM (Olaria) apreenderam, até o momento, granadas, pistola, drogas e outros materiais. Equipes atuam com apoio de batalhões do 1º CPA para coibir movimentações criminosas relacionadas ao roubo de veículos e para desobstruir vias públicas com barricadas.

No Engenho da Rainha, a ação é realiza pelo 3º BPM (Méier) com apoio de outros batalhões, também do 1º Comando de Policiamento de Área, para coibir roubo de veículos e de cargas, além de para retirar barricadas. Ainda não há informações sobre prisões e apreensões no local.

De acordo com a SME, no Juramento, duas unidades escolares prestam atendimento remoto e as aulas ocorrem da mesma forma em outras duas de Brás de Pina. Na região do Engenho da Rainha, as escolas estão funcionando normalmente.

Por conta das operações, as atividades externas como visitas domiciliares foram suspensas nas Clínicas da Família (CFs) Aloysio Augusto Novis e Nilda Campos de Lima, na região do Quitungo e Guaporé; Ana Maria da Conceição dos Santos Corrêa e no Centro Municipal de Saúde (CMS) Clementino Fraga, nas proximidades do Morro do Juramento; além de no CMS Rodolpho Rocco, em Del Castilho, e nas CFs da Olga Pereira Pacheco, em Piedade; e Herbert José de Souza, em Tomás Coelho. As unidades mantiveram o atendimento à população.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.