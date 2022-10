Eliane Loreti de Campos foi baleada em tentativa de assalto em Marechal Hermes - Reprodução/Redes Sociais

Rio- A Polícia Civil apreendeu nesta sexta-feira (7) um adolescente e prendeu um homem suspeitos de matar a atriz Eliana Loreti de Campos , de 58 anos, durante uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (5).Os suspeitos foram detido por policiais da 24ª DP (Piedade) e encaminhados para a Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso. Eles foram localizados após trabalho de inteligência da Polícia Civil. corpo da atriz será enterrado na tarde desta sexta-feira (7) no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório de Eliane será realizado às 12h na capela 8 do cemitério, já o sepultamento vai acontecer às 14h30.A atriz trafegava em seu veículo pela Rua Costa Filho, por volta das 21h40, quando foi abordada por criminosos, mas não obedeceu a ordem de parada. Com a negativa, os bandidos atiraram contra o carro da mulher e fugiram do local.O crime foi registrado por câmeras de segurança da rua e o ataque durou menos de dez segundos. As imagens mostram dois homens, de blusas branca e azul, andando pela calçada quando o carro de Eliane se aproxima. Em seguida, um dos bandidos vai para o meio da rua e aponta a arma em direção ao veículo da vítima, que desacelera mas não para. O assaltante então atira na lateral do automóvel, que segue até bater em um muro.