Procon Carioca registrou variação de até 365,41% em mesmo produto, vendido em diferentes lojasDivulgação / Procon Carioca

Publicado 07/10/2022 13:59 | Atualizado 07/10/2022 14:41

Rio - Muito aguardado pela garotada, o dia das crianças pode ser uma dor de cabeça para os pais, mães e responsáveis que procuram os melhores preços para comprar os presentes dos pequenos. Um levantamento realizado pelo Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, que analisou preços dos principais sites de compras, encontrou diferenças de até 365,41% em um mesmo produto, entre diferentes estabelecimentos, no período de compras que antecede o próximo dia 12.



A categoria mais procurada, o setor de eletrônicos registrou diferenças de até 137,08%, como no caso de um fone sem fio, que estava sendo vendido em uma loja por R$ 80,10 e em outra por R$ 189,90. Um tablet da marca americana Apple podia ser encontrado em diferentes estabelecimentos com uma variação de 115,05% no seu preço. Apesar da grande diferença entre os preços dos dispositivos nas lojas, coincidentemente, um celular da fabricante Motorola foi o produto que menos variou. O smartphone estava sendo vendido por valores entre R$ 1.126,00 a R$ 1.249,00, uma mudança de 10,92% de um site para o outro.



Um dos pedidos favoritos da criançada, a clássica bola de futebol também foi um dos produtos que apresentaram grande variação no preço. Nessa categoria, algumas unidades eram vendidas com uma diferença calculada em até 86,90%.



O produto "campeão" do ranking de variação de preços, que apresentou a maior diferença foi o livro Perigoso!, de Tim Warnes, vendido a R$13,30 em um estabelecimento e, em outro, a R$ 61,90. Uma diferença de R$ 48,60. O segundo produto da lista é outro livro. Sagatrissuinorana, obra de João Luiz Guimarães, pode ser encontrado de R$ 46,27 a R$ 210,00, dependendo da loja, registrando uma variação de 353,86% em seu preço.



O levantamento foi realizado no dia 3 de outubro, nos sites das lojas: Americanas, Casas Bahia, Amazon, Carrefour, Magalu e Mercado Livre. Foram comparados 30 produtos no total, das categorias bonecas/bonecos, jogos, tablets, livros, relógio, bicicleta e outros.



Segundo o Procon, para evitar problemas, é preciso ficar atento não só às variações de preços, mas também a todas as condições de entrega para as compras feitas pela internet. "O consumidor deve pesquisar preços antes da compra, e considerar as condições para entrega, no caso de compras online. É preciso, além de verificar o produto, observar também a política de troca do estabelecimento", ressaltou o diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa.



Para realizar denúncias ou obter mais informações e orientações, o Procon disponibiliza o telefone 21 2976-6853 e os canais de atendimento do órgão, através das redes sociais e a área destinada ao Procon Carioca, dentro no portal da prefeitura.

*Estagiário, sob supervisão de Bernardo Costa.