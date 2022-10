Foram recuperados 3.200 maços de cigarros, e com os suspeitos foram encontrados 244 maços e um bloqueador de GPS - Divulgação

Foram recuperados 3.200 maços de cigarros, e com os suspeitos foram encontrados 244 maços e um bloqueador de GPSDivulgação

Publicado 06/10/2022 16:56 | Atualizado 06/10/2022 17:24

Rio - Dois homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (6), por agentes do Centro Presente, entre a Avenida Marechal Floriano e a Avenida Passos, no Centro do Rio, por roubarem um caminhão com uma carga de cigarros, vinda do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A dupla foi detida em flagrante e a s identidades não foram reveladas.



De acordo com os agentes, a equipe realizava um patrulhamento quando foi informada sobre o crime. O material estava sendo descarregado na frente de um bar. Ao ver os policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram presos.



Foram recuperados 3.200 maços de cigarros, e com os suspeitos foram encontrados 244 maços e um bloqueador de GPS.



Os homens foram levados para a 4ª DP (Praça da República), onde permaneceram presos.