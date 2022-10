O corpo de Rodrigo Pucciariello é enterrado nesta quinta-feira (6). Comerciante morreu após ser atingido por vários tiros durante uma briga de trânsito - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 06/10/2022 16:58 | Atualizado 06/10/2022 17:03

Aproximadamente 150 pessoas foram ao funeral se despedir de Rodrigo e caminharam atrás do caixão do comerciante até o local do sepultamento. Parentes e amigos estavam muito abalados e não quiseram falar com a imprensa.

Rodrigo era visto como uma pessoa alegre e extrovertido. Nas redes sociais, uma amiga lamentou o acontecido: "Hoje o adeus vai para o amigo de todas as horas, pra ele não tinha tempo ruim, sempre eu chegava na loja me zoava. Foi um enorme prazer trabalhar com você amigo! Ele colocava apelido em todo mundo, sempre alegre e extrovertido. A dor da partida é enorme! Que Deus conforte nossos corações, de todos nós seus amigos e todos os seus familiares", disse.



Segundo a Polícia Militar, Reynalds foi preso por policiais da 64ª DP (são João de Meriti) após um trabalho de monitoramento.

Uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) foi acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Presidente Lincoln, no Jardim Meriti. No local, os agentes foram informados pela mulher da vítima que, após uma discussão de trânsito, seu marido foi atingido por disparos de arma de fogo e levado ao PAM da cidade. Em seguida, Rodrigo transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias.



Após um trabalho de monitoramento, policiais da 64ª DP (São João de Meriti) prenderam Reynalds de Almeida Martins, suspeito de matar o comerciante.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima saía de um bar na região quando colidiu com um outro veículo, o que deu início a uma discussão. Testemunhas alegam que Rodrigo levou mais de cinco tiros por causa de um arranhão no carro do suspeito, mesmo após um acordo de que cada um arcaria com seu prejuízo.

A ocorrência é investigada pela 64ª DP (São João de Meriti).