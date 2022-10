Grávida de 17 anos é socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, após ser baleada em Manguinhos - Arquivo/Agência O Dia

Grávida de 17 anos é socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, após ser baleada em ManguinhosArquivo/Agência O Dia

Publicado 16/10/2022 16:45 | Atualizado 16/10/2022 18:27

Rio - Uma adolescente grávida, de 17 anos, foi baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (16). Segundo a Polícia Militar, policiais do Batalhão com Cães (BAC) estavam no interior da comunidade realizando um patrulhamento, quando foram atacados por disparos vindos de criminosos na Avenida dos Democráticos. Houve um intenso confronto na região.

Ao fim dos disparos, a jovem foi encontrada com um tiro na barriga por moradores. Ela foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos e posteriormente transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. A direção do hospital informou que a paciente está estável.

Ainda por meio de nota, a PM disse que no momento do fato não foram encontrados feridos no local e, sem seguida, a corporação foi informada que uma pessoa ferida deu entrada na UPA de Manguinhos nesta manhã. A ocorrência encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento do tiroteio. Moradores também reclamaram da violência logo no início do dia. Veja o vídeo:

Procura, as polícias Militar e Civil ainda não se pronunciaram sobre o caso.