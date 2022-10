Mulher é presa com moto roubada na Avenida Dom Hélder Câmara, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 16/10/2022 19:10

Rio - Policiais da UPP Jacaré prenderam, na tarde deste sábado (15), uma mulher com mandado de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia, no bairro Maria da Graça, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento quando abordaram duas pessoas em uma motocicleta na Avenida Dom Hélder Câmara.



Após realização de consulta sobre as condições do veículo, foi constatado que o mesmo era roubado. Um homem e a mulher com mandado de prisão foram conduzidos para a 25ª DP (Engenho Novo).

Os dois estão presos e à disposição da Justiça.