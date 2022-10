Galeto Sat's, em Botafogo, Zona Sul do Rio - Reprodução/ Google Maps

Publicado 16/10/2022 15:27 | Atualizado 16/10/2022 16:47

Rio- O restaurante Galeto Sat's, localizado na Rua Real Grandeza, em Botafogo, Zona Sul do Rio, sofreu, na tarde deste domingo (16), um princípio de incêndio causado por um curto-circuito.

Segundo informações preliminares, com o susto, funcionários e clientes do estabelecimentos deixaram o local correndo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Humaitá foram acionadas às 14h15 e ao chegarem ao local, rapidamente controlaram o fogo. Ninguém ficou ferido.

Nas redes sociais, uma internauta publicou o momento em que pessoas tentam apagar o fogo antes da chegada dos bombeiros.