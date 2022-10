Daniel Aleixo Guimarães, vulgo 'Dany Boy', é preso pela Polícia Federal - Divulgação

Publicado 16/10/2022 21:23

Rio - A Polícia Federal prendeu, neste domingo (16), Daniel Aleixo Guimarães, vulgo 'Dany boy', um dos homens de confiança de Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos bitcoins, na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. Contra Daniel havia um mandado de prisão em aberto na 2ª Vara Criminal de Cabo Frio por homicídio e envolvimento com a quadrilha de Glaidson, organização criminosa montada para intimidar e matar a concorrência de criptomoedas.



Dani Boy já possuía passagens pela polícia e chegou a ser preso por homicídio contra o ex-prefeito da cidade Macuco, Rogério Bianchini, em 2015.

Envolvimento com a morte de empresário

De acordo com as investigações da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), conversas em aplicativos de mensagens revelaram que o Faraó enviava mensagens para Daniel encomendando homicídios, tentativas de homicídio e intimidações contra os seus concorrentes, por interesse econômico. O Dia teve acesso às conversas onde Santos encomendava um crime contra o empresário Wesley Pessano Santarém . Nos diálogos, Santos reclama da atuação do concorrente para Dany Boy, se demonstrando incomodado com o crescimento dele no mercado financeiro de criptoativos e diz que não pode deixar isso acontecer. As mensagens foram trocadas em abril e maio, poucos meses antes do assassinato de Pessano."Tem um trade, aqui de Cabo Frio, Sr. Pessano, q tá (sic) tentando os meus investidores. Não posso deixar isso acontecer. (...) Quero decisão. No jardim. Você consegue? Segunda-feira. Faz e acertamos, primeiro faz", escreveu Santos.Em seguida, Santos chega a pedir que o sócio, como ele se refere a Dany Boy, realize "uma grande obra" e que seu pagamento seria um carro. Para a polícia, Glaidson demonstra cobrar urgência ao colocar um prazo para que o serviço fosse feito contra o concorrente de Jardim Esperança, bairro de Cabo Frio."Aquela grande obra que você sabe fazer e os engenheiros do sul. Faz no Jardim Esperança", pede o Faraó dos Bitcoins, que tem "alinhando", como resposta do comparsa. Logo em seguida, Santos pede "Faz bonitão", e Dani Boy pergunta "meu carro, já encomendou?". Faraó responde pedindo primeiro que o serviço seja feio na data e local pedido por ele e que depois o pagamento seria feito. "Jardim esperança é segunda-feira. Isso é mole pra mim. Tá meu sócio (sic)".Pessano era concorrente direto da GAS Consultoria Bitcoin, empresa do Faraó. Enquanto Santos garantia uma rentabilidade mensal de, pelo menos, 10%, o jovem prometia aos seus clientes 36% de juros mensais com os investimentos. Ele foi executado a tiros em São Pedro da Aldeia.