No período de defeso fica proibido a captura e a comercialização desta espécie - Reprodução/PMERJ

No período de defeso fica proibido a captura e a comercialização desta espécie Reprodução/PMERJ

Publicado 16/10/2022 17:26

Rio- A Unidade de Policiamento Ambiental da PM (6UPAm) apreendeu neste domingo (16) mais de mil caranguejos-uçá, que se encontram no período do defeso, durante uma operação de combate ao comércio ilegal de crustáceos em feiras de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



As ocorrências foram registradas nas delegacias da região. No período de defeso fica proibido a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização desta espécie. Segundo o Ibama, esse período é muito importante para a reprodução das espécies, evitando dessa forma a sua extinção.

Ação da #6UPAm combate comércio ilegal de crustáceos em feiras de São Gonçalo e apreende mais de mil caranguejos-uça, que se encontram no período do defeso.

Ocorrências registradas nas delegacias da região. pic.twitter.com/XiZ52ZGUBR — @pmerj (@PMERJ) October 16, 2022

A fase de defeso iniciou em 1º de outubro e vai até 30 de novembro tanto para fêmeas quanto machos do Uçá, mas se estende até 30 de dezembro para as fêmeas.