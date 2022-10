A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira (14) - Nancy Guth/Pexels

Publicado 16/10/2022 20:17

Rio- O município do Rio terá o primeiro crematório gratuito para animais. Dentre os que poderão participar do programa estão cães, gatos, cavalos, ovelhas, gados, patos, galinhas, porcos e hamsters. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira (14).

De acordo com a lei, a instalação e o funcionamento de fornos crematórios e incineradores poderão ser feitos através de organizações sociais comprometidas com a causa animal, as quais para esse fim ficarão sujeitas à permanente fiscalização da prefeitura. Além disso, a instalação e operação do forno crematório deverá ser realizada de acordo com a legislação ambiental em vigor.

De acordo com um dos autores da lei e presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho (PMN), esta é uma demanda antiga de protetores e tutores de baixa renda.

“É inacreditável, mas não existe na segunda maior cidade do país um crematório público para cadáveres de animais. As pessoas pagam para cremar os seus bichinhos. E os animais de grande porte, como os cavalos, são cruelmente jogados no lixão. É urgente que se crie este crematório. O nosso município não pode ficar para trás nas políticas públicas voltadas aos animais”, disse.

Atualmente, os cadáveres de pets são incinerados em crematórios particulares, indicados pelas clínicas veterinárias. O serviço custa em média R$ 500. “E não há qualquer fiscalização. Não há como saber se as cinzas são de fato do seu animalzinho ou um pedaço de pau queimado”, alerta Ramos Filho.

O único crematório público do município é o do instituto Jorge Vaitsman, na Mangueira, que cobra pelo serviço e só incinera cadáveres de animais de pequeno e médio porte. Os grandes são descartados em aterros sanitários.

“Já é um alívio para o tutor sem recursos saber que, quando o seu animal se for, terá como crema-ló dignamente”, afirma o vereador.

A lei é de autoria dos vereadores Luiz Ramos Filho (PMN) Vera Lins (PP), Marcos Braz (PL), Átila A. Nunes (PSD), Dr. Carlos Eduardo (PDT), Dr. Gilberto (Pode), Cesar Maia (PSDB), Tarcísio Motta (PSOL) e Dr. Marcos Paulo (PSOL).