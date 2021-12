Glaidson, o Faraó dos Bitcoins - Laís Vargas (RC24h)

Glaidson, o Faraó dos Bitcoins

Publicado 18/12/2021 14:33 | Atualizado 18/12/2021 14:58

Rio - Policiais da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) concluíram que Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, encomendava as mortes de seus concorrentes no mercado de captação de clientes para investimentos em criptoativos. Neste sábado, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra ele da Operação Sarcófago , que visava capturar integrantes da organização criminosa responsável pela morte do trader de criptomoedas Wesley Pessano, de 19 anos, em julho. No último dia 14, o investidor já havia se tornado réu por ter comandado a tentativa de homicídio contra outro trader, Nilson Alves da Silva, o Nilsinho.Glaidson foi preso pela Polícia Federal (PF) na Operação Kryptos, em 25 de agosto, por crimes envolvendo fraudes financeiras e esquema de pirâmide.Os agentes conseguiram chegar a essa conclusão após a prisão de Ananias da Cruz Vieira, em novembro, no Espírito Santo, e o relatório produzido pela PF a partir da análise dos celulares do Faraó dos Bitcoins. Conversas em aplicativos de mensagens revelaram que o Faraó enviava mensagens para Daniel Aleixo Guimarães, o Dani Boy, encomendando homicídios, tentativas de homicídio e intimidações contra os seus concorrentes, por interesse econômico.teve acesso às conversas onde Santos encomendava um crime contra Pessano. Nos diálogos, Santos reclama da atuação do concorrente para Dani Boy, se demonstrando incomodado com o crescimento dele no mercado financeiro de criptoativos e diz que não pode deixar isso acontecer. As mensagens foram trocadas em abril e maio, poucos meses antes do assassinato de Pessano."Tem um trade, aqui de Cabo Frio, Sr. Pessano, q tá (sic) tentando os meus investidores. Não posso deixar isso acontecer. (...) Quero decisão. No jardim. Você consegue? Segunda-feira. Faz e acertamos, primeiro faz", escreveu Santos.Em seguida, Santos chega a pedir que o sócio, como ele se refere a Dani Boy, realize "uma grande obra" e que seu pagamento seria um carro. Para a polícia, Glaidson demonstra cobrar urgência ao colocar um prazo para que o serviço fosse feito contra o concorrente de Jardim Esperança, bairro de Cabo Frio."Aquela grande obra que você sabe fazer e os engenheiros do sul. Faz no Jardim Esperança", pede o Faraó dos Bitcoins, que tem "alinhando", como resposta do comparsa. Logo em seguida, Santos pede "Faz bonitão", e Dani Boy pergunta "meu carro, já encomendou?". Faraó responde pedindo primeiro que o serviço seja feio na data e local pedido por ele e que depois o pagamento seria feito. "Jardim esperança é segunda-feira. Isso é mole pra mim. Tá meu sócio (sic)".Pessano era concorrente direto da GAS Consultoria Bitcoin, empresa do Faraó. Enquanto Santos garantia uma rentabilidade mensal de, pelo menos, 10%, o jovem prometia aos seus clientes 36% de juros mensais com os investimentos. Ele foi executado a tiros em São Pedro da Aldeia.