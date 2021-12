Corpo do jovem Lucas foi encontrado neste sábado (18) - Reprodução / redes sociais

Publicado 18/12/2021 19:58 | Atualizado 18/12/2021 20:03

Rio - O corpo de Lucas Lopes Gonçalves, 13 anos, foi encontrado neste sábado (18), no Rio Botas, na altura do bairro Jardim Xavantes, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A informação foi confirmada pela irmã do menino, Isabela Lopes, em conversa com O DIA.

O menino estava desaparecido desde sexta-feira (17) quando mergulhou no rio após um temporal e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência , realizou buscas no local ainda na sexta, mas teve que parar o procedimento devido as condições climáticas.

As buscas foram retomadas na manhã deste sábado. Entretanto, segundo a irmã de Lucas, o corpo do adolescente foi achado por moradores. "Infelizmente achamos o corpo sem vida", lamentou Isabela. Ainda não há informações sobre o local e o horário do enterro.

Moradores da região afirmam que Lucas teria pulado no rio, que corta o bairro de Comendador Soares, com alguns amigos durante a chuva, uma brincadeira habitual entre as crianças da região. Os populares ainda relataram que os outros meninos saíram da água quando a chuva apertou, mas o adolescente não foi mais visto. O trecho do rio fica na região de Morro Agudo e é chamado por moradores de 'valão'.