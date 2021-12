Cidades do Sul Fluminense foram castigadas pela forte chuva - Divulgação

Publicado 18/12/2021 17:52

Rio - O Governo do Estado informou, neste sábado, 18, que mobilizou equipes de diversas secretarias para ajudar as prefeituras no atendimento à população, em razão das fortes chuvas que atingiram algumas cidades do Sul Fluminense. Os secretários de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar, e das Cidades, Uruan Andrade, sobrevoaram, neste sábado, os municípios de Barra Mansa, Rio Claro, Paracambi, Paulo de Frontin e Mendes para verificar as demandas locais. A determinação do governador Cláudio Castro é que todas as secretarias e órgãos estejam de prontidão para eventuais ocorrências.

"É fundamental mobilizar todos os órgãos para que a resposta do Estado seja rápida e eficaz, reduzindo ao máximo o tempo de ação em casos de emergência. Determinei que as secretarias de Governo, Cidades, Infraestrutura, Meio Ambiente, Defesa Civil e Desenvolvimento Social estejam em alerta para ajudar as prefeituras e prestar serviço à população", afirmou o governador.

Desde a noite desta sexta-feira, 17, equipes do DER-RJ monitoram a RJ-155, onde houve alagamentos nos km 53 e 54. Na manhã de hoje, o nível do rio já havia diminuído e máquinas começaram a limpar e drenar o local. A via é monitorada pelas 5ª e 11ª Residências de Obras e Conservação (ROCs). Entre os km 10 e 20, foram mobilizados 15 profissionais com duas retroescavadeiras, duas carregadeiras e quatro caminhões para a remoção das barreiras nos pontos de queda.

"Em episódios de chuva forte, uma resposta rápida do poder público faz diferença. Por isso, acompanhar pessoalmente as demandas locais é uma forma de encontrar soluções adequadas e estabelecer um canal de diálogo com cada município", destacou Rodrigo Bacellar, secretário de Estado de Governo.

Em Barra Mansa, a única ponte de acesso ao distrito de Floriano está liberada somente para veículos leves e pedestres. O Exército será acionado para ajudar na construção de uma estrutura móvel.

"Nós pudemos constatar no local que a ponte de ligação do distrito de Floriano não tem mais condições de ser utilizada, após as chuvas que atingiram a cidade. Além disso, a passarela também está comprometida. O governo do estado vai construir uma ponte móvel para que a população possa ter sua circulação restabelecida o quanto antes", concluiu o secretário das Cidades.

A Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra), acionada a pedido da Prefeitura de Paulo de Frontin, enviou equipamentos para desobstrução de vias e limpeza dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade do Centro-Sul fluminense.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos vai disponibilizar 500 cestas básicas para Rio Claro. As doações serão entregues neste domingo, 19. Em paralelo, a Secretaria também está em diálogo com as prefeituras de Nova Iguaçu e Itaguaí para ajudar na assistência à população afetada.

Prevenção

Segundo o governo estadual, o programa Limpa Rio, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, beneficiou neste ano 31 municípios com intervenções em 90 rios e canais dos quais foram retirados mais de um milhão e 600 mil metros cúbicos de sedimentos. A manutenção e limpeza de leitos e margens foi realizada em: Areal, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cordeiro, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Japeri, Macaé, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Quissamã, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Fidélis, São Gonçalo, São João de Meriti, Sapucaia, Seropédica, Teresópolis, Três Rios e Valença.

A secretaria também realizou intervenções nos rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão, em Petrópolis, na Região Serrana, com o objetivo de melhorar o escoamento dos corpos hídricos, de forma a minimizar as inundações decorrentes de transbordamentos. Os investimentos são de R$ 28 milhões, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A Seinfra também vai investir R$ 65 milhões em obras de contenção e drenagem em Nova Friburgo. As obras do bairro Rui Sanglard foram finalizadas e receberam um investimento de R$ 2,7 milhões, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Além disso, serão R$ 4,5 milhões em contenção e drenagem no Jardim Califórnia e estão em fase de licitação as obras de Floresta (cerca de R$ 4 milhões), Duas Pedras e Lazareto (R$ 10,6 milhões) e Vila Nova (R$ 43,2 milhões).

Demais pontos de ocorrências:

RJ-155 - 15 profissionais em ação, com duas retroescavadeiras, duas carregadeiras e quatro caminhões.

RJ-145 - dois caminhões, uma retroescavadeira e oito agentes.

RJ-161 - Queda de barreira próxima à ponte do Souza sobre o rio Preto. Uma retroescavadeira, uma escavadeira e um caminhão foram utilizados. Tráfego está liberado.

RJ-127 - Queda de barreira e galhos na pista. Uma retroescavadeira, dois caminhões e um caminhão pipa acionados. Trânsito liberado.