Familiares estiveram no IML para liberar o corpo de MariaMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 18/12/2021 16:11 | Atualizado 18/12/2021 16:46

De acordo com o marido de Maria, Wagner Vinícius, com quem era casada há quase seis anos, Brenda estava na recepção do estabelecimento aguardando a mãe, quando funcionários da clínica passaram pela porta de trás com a mulher e a deixaram no chão do estacionamento. No primeiro momento, a filha não reconheceu que se tratava de Maria, nem uma conhecida dela, que também estava no local e filmou o ocorrido.Ainda segundo Wagner, quando o médico Brad Alberto Castrillón Sanmiguel e o instrumentista passaram pela recepção, Brenda perguntou se ele seria o responsável pelo procedimento, ainda sem saber que era sua mãe que passava mal, ao que o profissional negou, dizendo ser funcionário do prédio."Uma conhecida da minha esposa filmou e minha enteada olhou, mas não imaginava que seria a mãe dela, porque eles passaram pela porta de trás com ela e 'deixou' ela no chão do estacionamento. Ela estava na recepção e 'passou' o médico e o instrumentista, e ela falou: "é ele que é o médico?" e ele falou "eu não, eu sou funcionário do prédio", contou o marido, que afirmou ainda que a mulher foi liberada da clínica quando começou a se sentir mal, mesmo com o procedimento já em andamento,"Ela estava fazendo o procedimento ainda e ela passou mal. O médico simplesmente falou que ela estava liberada e ela passando mal. Por quê? Eles queriam que ela fosse embora, se ela conseguisse ir embora sozinha, se ela descesse o elevador, eles iam querer botar ela no elevador, para ela poder sair e eles passarem por trás, 'meter o pé' sem ninguém ver. (...) Eles abandonaram ela lá em cima, porque já estava dando a 'merda', e botaram ela pra ir embora" declarou ele.Ele conta que o cirurgião chamou um táxi para deixar o local e o acusa de ter tentado fugir sem prestar socorro à sua esposa , mas foi impedido de ir embora. Os demais funcionários da clínica conseguiram deixar o local. Maria recebeu os primeiros socorros de bombeiros civis do shopping e até uma médica que passava no momento ajudou, mas ela acabou não resistindo.Maria já havia passado por uma hidrolipo, dessa vez nas costas, no último dia 10, no mesmo estabelecimento e realizada pelo mesmo médico. Em um vídeo gravado na ocasião, ela aparece em uma maca, gritando, enquanto pessoas que estão no local pedem para que ela se acalme e perguntam o que aconteceu. O marido afirma que após o procedimento, ela sentiu muitas dores e não conseguia dormir. A mulher precisou desembolsar cerca de R$6 mil por todo o processo e para as intervenções.Ainda segundo Wagner, ele chegou a alertar a esposa e dizer que ela não tinha condições para fazer outra hidrolipo, mas a mulher procurou o local outra vez, e de acordo com ele, comunicou sobre as reações que teve antes de começar o procedimento na barriga. Familiares de Maria estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, neste sábado (18), para a liberação do corpo. O caso é investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho).