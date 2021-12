Carioca Shopping, na Vila da Penha - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 17/12/2021 21:41 | Atualizado 17/12/2021 22:49

Rio - Uma mulher, identificada como Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, morreu na noite desta sexta-feira (17), em uma clínica de estética que fica no Carioca Offices, prédio anexo ao Carioca Shopping, na Vila da Penha, Zona Norte da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi ao local e constatou o óbito às 19h.

O DIA entrou em contato com o shopping, que afirmou que se solidariza com a família da vítima e que está colaborando com as autoridades. Além disso, esclareceu que não tem qualquer relação com o prédio comercial e as empresas ali instaladas.

Perguntada pela reportagem, a assessoria disse que o local onde fica a clínica não é administrada pelo shopping. "São partes administrativas independentes", ressaltou.

Procurada, a Polícia Civil não deu retorno até a publicação desta matéria. Ainda não foi divulgado o nome da clínica onde a vítima foi atendida antes de morrer, nem a data e o local do enterro dela.