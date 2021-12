Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 17/12/2021 19:48

Rio - Por causa da instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) não pode atualizar o Painel de monitoramento da Covid-19 nesta segunda-feira. Em nota, a SES explicou que os sites do MS são as fontes de dados sobre número de casos e óbitos provocados pela doença.

"Embora os dados não tenham sido atualizados, a SES acompanha um conjunto de indicadores precoces, como atendimento em UPAS, solicitações de leito para Covid-19 e o número de pessoas na fila de espera, que não dependem das plataformas do MS", afirmou.

Neste momento, o cenário epidemiológico do Rio de Janeiro continua estável. No período de 21 de novembro a 12 de dezembro, os laboratórios da Fiocruz registraram a taxa de positividade de 0,46% da covid-19. As amostras são coletadas nos municípios das regiões metropolitanas I e II. Nas demais regiões do estado, o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen) geraram a taxa de positividade de 2,6%.

A instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde começou nesta segunda-feira, 13. Na madrugada de segunda-feira, funcionários da pasta ficaram sem acesso ao e-mail corporativo, a rede de telefonia e a intranet. Segundo o portal R7, os servidores foram surpreendidos com o bloqueio do sistema e não conseguiram acessar sequer os usuários dos computadores para atualizar informações sobre a pandemia da covid-19, atender a demanda dos estados e avaliar informações de saúde em geral.

Gripe no Rio

O médico pneumologista, Hermano de Castro, pesquisador titular da Fiocruz e ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, explica que a explosão de casos é uma especificidade do vírus, que é do subgrupo Darwin, uma cepa, segundo ele, mais resistente. O especialista conta que no Brasil, são esperadas entre 800 a mil mortes por ano causadas pela doença.