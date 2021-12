Chuva forte causa estragos em Duque de Caxias nesta sexta-feira - Reprodução / Redes Sociais

Rio - A chuva que cai no Estado do Rio já causa estragos na Baixada Fluminense na tarde desta sexta-feira. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o município do Rio entrou em estágio de mobilização às 13h . Núcleos de chuva atuam na divisa do Rio com a Baixada e a previsão é de chuva moderada a forte na próxima hora. De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que atuam em Duque de Caxias se deslocam em direção à Baia de Guanabara e poderão causar chuva em Irajá, Penha e Ilha. Previsão de pancadas rápidas de chuva moderada a forte na próxima hora nestas regiões.





Por conta da chuva, diversos bolsões foram registrados pela cidade (confira a lista abaixo). A Comlurb foi acionada e se desloca para os locais. Na Taraquara, Zona Oeste do Rio, uma árvore caiu na Rua Soldado Simplício de Lara. Não houve feridos. Em Duque de Caxias, uma filial das lojas Casas Bahia ficou completamente alagada. Confira:

Duque de Caxias



Casas Bahia do centro de Caxias ficou completamente alagada com a forte chuva que caiu nesta sexta (17). #ChuvaRJ pic.twitter.com/olsFbO3pm0 — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) December 17, 2021 o bom do caxiense é que você só vê coisas únicas como essas, o cara pegou a porta da geladeira pra surfar...enfim Duque de Caxias @caxiasdadepress pic.twitter.com/OczxqCHtKR — (@kthbearly) December 17, 2021 Moradores também registraram outros pontos de alagamento em Duque de Caxias. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.

Venezzza porra nenhuma, minha terra é Caxias!! pic.twitter.com/cbJmy8NC7B — Valter Costa (@Ange_noir07) December 17, 2021

Rio sofre com temporais



Nesta quinta-feira (16), outro temporal deixou o Rio em estágio de atenção e causou estragos na Baixada. Em Nova Iguaçu, DIA, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Confira: Nesta quinta-feira (16), outro temporal deixou o Rio em estágio de atenção e causou estragos na Baixada. Em Nova Iguaçu, um muro desabou em cima de um carro na Rua Ivan Vigné . De acordo com imagens enviadas por um leitor do, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Confira:

Muro cai em cima de carro estacionado no Centro de Nova Iguaçu

Crédito: Divulgação/ Jornal O Dia#ODia #NovaIguacu pic.twitter.com/bhhMFQNT52 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2021

Em um outro ponto da cidade, próximo ao túnel de Nova Iguaçu, no Centro, moradores registraram carros sendo arrastados pela água da chuva.

Bolsões pelo Rio



Em andamento



. Av. Ayrton Senna, no sentido Orla, altura da passarela da Gardênia, na Barra

. Av. Ayrton Senna, sentido Orla, altura da Via Sesc, na Barra da Tijuca

. Av. Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, na atura da Via Light, em Anchieta

. Estrada do Galeão, no sentido Linha Vermelha, altura do acesso à Ponte Nova

. Av. Brasil, na altura do Trevo das Margaridas

. Av. Brasil, na altura de Parada de Lucas



Finalizados

. Linha Vermelha, sentido Baixada, altura do Fundão

. Rua do Catete, altura da r. Silveira Martins, no Catete

. Estrada do Galeão, no sentido Linha Vermelha, altura do acesso à Ponte Nova

. Estrada do Galeão, no sentido Portuguesa, altura do restaurante Siri da Ilha, na Ilha do Governador