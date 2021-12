Dia de vacinação contra a gripe no posto Municipal de Saúde Heitor Beltrão, da Tijuca - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio - O município do Rio registrou, até esta sexta-feira, 24 mortes no ano de 2021 em decorrência da gripe (influenza), uma epidemia que se consolidou na Região Metropolitana nos últimos dias. Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP). Em todo o Estado do Rio, este ano, já foram registrados cinco óbitos por H3N2, subtipo do vírus da gripe , em território fluminense. Em 2020, foi notificado um óbito causado por este subtipo e, em 2019, dois óbitos.

A maioria dos casos graves de gripe em 2021 foram em pessoas não imunizadas na última campanha , de acordo com registros do Sivep-Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe). Nesta sexta-feira, cariocas continuaram indo aos postos para tomar a vacina contra a gripe. Matheus Rodrigues, entregador, de 26 anos, foi ao posto Heitor Brandão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, para ser imunizado. Ele contou que a mulher e os filhos também já se vacinaram.

"Eu acho muito importante tomar a vacina pra gente ficar protegido. Eu que sou entregador de aplicativo, lido diretamente com o público. Então, pra mim é de suma importância a vacinação. Desde criança vacino o meu filho também, procuro não deixar atrasar porque é importantíssima pra gente estar sempre seguro", disse.

Além da vacina, a Prefeitura do Rio tenta conter a epidemia de Influenza com a ampliação no atendimentos dos casos - nas últimas semanas, UPAs e clínicas da família ficaram superlotadas. Polos de atendimento exclusivo para a gripe foram abertos na Vila Olímpica do Complexo do Alemão e no Parque Olímpico da Barra. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que abriu um processo de contratação de 350 profissionais de saúde para reforçar a rede de assistência municipal.

Epidemia de gripe

A Secretaria Municipal de Saúde já classifica o aumento da Influenza A como uma epidemia no Rio. Dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) reforçam que o aumento exponencial dos casos de Influenza estão fora da ordem natural - inclusive do clima.

Somando os dois últimos invernos, estação do ano em que casos de gripe costumam aumentar, a cidade do Rio registrou 19 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, a forma grave da doença. Mas somente em novembro desde ano, metade final da primavera, o município registrou 57 casos de SRAG por Influenza.