Cidade do Rio entra em estágio de alerta nesta sexta-feira (17)Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/12/2021 19:15 | Atualizado 17/12/2021 23:22

Rio - A chuva forte que caiu no início da noite desta sexta-feira (17) causou inúmeros problemas no trânsito do Rio. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), foi registrado 284 km de congestionamento às 18h, maior que o dobro em três semanas pro horário, que a média era de 139 km. A previsão para este sábado (18) é de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Os ventos também estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h). A máxima registrada é de 30°C e a mínima de 21°C.

Em cerca de 1h, no início da noite, foi registrado chuva muito forte na Avenida Brasil/Mendanha (50,6 mm); chuva forte em Campo Grande (47,4 mm) e Santa Cruz (28,6 mm); e chuva moderada no Recreio dos Bandeirantes (18,8 mm), Grota Funda (14,6 mm), Guaratiba (12,6 mm) e Sepetiba (10,2 mm).

Por conta da chuva, o COR registrou diversos bolsões de água pela a cidade (confira a lista no final da matéria); no entanto, a Comlurb atuou nos locais e realizou o processo de escoamento. Na Rua Almirante João Candido Brasil, uma árvore caiu e atingiu um veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuam no local. Não houve o registro de ferido.

Ainda devido as fortes chuvas que causaram pontos de alagamento na Região Metropolitana e na via férrea, a circulação dos ramais de trem chegaram ficar suspensos.

Em função das fortes chuvas que causaram pontos de alagamento na via férrea, a circulação de trens está da seguinte forma:



Ramais Japeri, Bel. Roxo, Saracuruna: em processo de normalização;



Ramal Santa Cruz - Central Campo Grande. — SuperVia (@SuperVia_trens) December 17, 2021

A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:



- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Veja os bolsões pelo Rio

Em andamento: 06

. Av. Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, na atura da Via Light, em Anchieta

. Av. Pres. Vargas, na Cidade Nova, sentido Praça da Bandeira

. Av. de Santa Cruz, na alura da Rua Lomas Valentinas, em Realengo

. R. Francisco Real, na altura da Rua Agrícolas, em Bangu

. Av. Cesário de Melo, alt. Estr. do Monteiro, em Inhoaíba

. R. Artur Rios, na altura da Praça Filomena Del Cima, Campo Grande

Finalizados: 44



. Linha Vermelha, sentido Baixada, altura do Fundão

. Rua do Catete, altura da r. Silveira Martins, no Catete

. Estrada do Galeão, no sentido Linha Vermelha, altura do acesso à Ponte Nova

. Estrada do Galeão, no sentido Portuguesa, altura do restaurante Siri da Ilha, na Ilha do Governador

. Rua Aníbal Benévolo, na altura da Av. Salvador de Sá, na Cidade Nova

. Av. Ayrton Senna, no sentido Orla, altura da passarela da Gardênia, na Barra

. Av. Ayrton Senna, sentido Orla, altura da Via Sesc, na Barra da Tijuca

. Rua Mem de Sá, altura da R. de Santana, no Centro

. Rua Bulhões Marcial, em Vigário Geral

. R. Cândido Benício, alt. Rua Barão, na Praça Seca

. Boulevard 28 de Setembro, na altura da R. Gonzaga Bastos, em Vila Isabel

. Av. Prof. Manoel de Abreu, na Praça Niterói, no Maracanã, sentido S. Francisco Xavier

. Rua Teixeira Soares, na altura da R. Paraíba, na Praça da Bandeira

. Rua Conde de Bonfim , na altura da R. Almirante Cóchrane, na Tijuca

. Rua Conde de Bonfim, na altura da R. José Higino, na Tijuca

. R. Pareto, na altura da UPA, na Tijuca

. Radial Oeste, altura do Maracanã, em ambos os sentidos

. R. Silva Freire, altura do Buraco do Padre, no Engenho Novo

. Rua Haddock Lobo, na R. Eng. Adel, na Tijuca

. Av. Brasil, no Trevo das Missões, no sentido Z. Oeste

. Av. Brasil, na altura de Parada de Lucas

. Av. Brasil, na altura do Trevo das Margaridas

. R. Ricardo Machado, na altura da Rua Bela, em São Cristóvão

. R. Dr. Satamini, na altura da R. Campos Sales, na Tijuca

. Rua da Feira, na altura do shopping Bangu, em Bangu

. R. Uranos, na altura da Rua Antônio Rêgo, emManguinhos

. R. Dias da Cruz, na altura da R. Vilela Tavares, no Méier

. Estrada do Galeão, no sentido Linha Vermelha, altura do acesso à Ponte Nova

. Estrada do Rio Jequiá, altura do nº 800, na Ilha do Governador

. R. Max Yantok, na Ilha do Governador

. Estr. do Dendê, 150, na Praia da Bandeira, na Ilha do Governador

. R. Cabo Roberto Mothe, no Galeão

. R. Carice, na altura da R. dos Quatis, na Ilha do Governador

. R. Demétrio de Tolêdo, na altura da R. Quatis, na Ilha do Governador

. R. Jarí, na altura da R. Arujá, na Ilha do Governador

. Rua Professor Gabizo, altura da Haddock Lobo, na Tijuca

. Estrada da Bica, na Ilha do Governador

. Rua Mem de Sá, altura da R. de Santana, no Centro

. Linha Vermelha, altura da av. Pres. Kennedy, no sentido Baixada Fluminense

. R. Goiás, altura da estação Piedade, em Piedade

. R. Gen. Bruce, na altura da R. Leonor Pôrto, em São Cristóvão

. Av. Ernani Cardoso, na altura da R. Padre Telêmaco, em Cascadura

. Av. Brasil, em Manguinhos, sentido Z. Oeste

. Av. Glaucio Gil, na altura da Av. Genaro de Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes