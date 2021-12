Material apreendido no Morro do Andaraí - Divulgação/PMERJ

17/12/2021

Rio - O Ministério Público vai encaminhar, na próxima segunda-feira, relatório para a Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar com a apuração das denúncias recebidas, nesta sexta-feira, sobre a execução de pessoas durante operação da PM no Morro do Andaraí, na Zona Norte

Segundo o MP, o plantão permanente do Grupo Temático GTT-ADPF 635 foi acionado, a partir de 12h42, com denúncias sobre ocorrência policial com mortes no Morro do Andaraí. Posteriormente, prossegue o MP, chegaram novas informações, com fotos e áudios, dando conta de que pessoas teriam sido executadas.

De acordo com relatos nas redes sociais, cinco corpos teriam sido encontrados na comunidade após a operação policial.

Ainda segundo o MP, foi feito contato com o corregedor-geral da Polícia Militar, que informou ter tomado providências administrativas para apuração dos fatos, determinando a ida da chefe da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) à delegacia da Polícia Civil para se inteirar dos detalhes da ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, o confronto no Morro do Andaraí teve início após uma equipe da UPP Andaraí ter sido atacada por criminosos armados na trilha da Rua Borda do Mato, enquanto realizava patrulhamento de rotina. Os PMs revidaram e dois feridos foram levados para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram. A PM não informa se os feridos seriam suspeitos.

Ainda de acordo com a PM, três homens foram conduzidos para a 20ª DP, assim como o material apreendido na ação: uma metralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 40mm, três radiostransmissores, um colete balístico e farta quantidade de drogas.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil não respondeu aos questionamentos da reportagem.