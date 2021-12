O flagrante ocorreu durante operação de fiscalização do projeto Ambulante em Harmonia - Divulgação

O flagrante ocorreu durante operação de fiscalização do projeto Ambulante em HarmoniaDivulgação

Publicado 18/12/2021 13:44

Rio - Seis máquinas caça-níqueis foram apreendidas nesta sexta-feira, 17, em um estabelecimento comercial de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O flagrante ocorreu durante operação de fiscalização do projeto Ambulante em Harmonia, feita pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Os agentes acionaram a 21ª DP (Bonsucesso) e a equipe rompeu os cadeados das máquinas, retirou as placas eletrônicas e o dinheiro que havia nelas. O material e o responsável pelo estabelecimento foram encaminhados para a unidade policial.

O programa Ambulante em Harmonia é uma iniciativa da Prefeitura do Rio e visa ordenar áreas com grande concentração comercial na cidade. A prática começou em julho deste ano em Bonsucesso e buscou legalizar 179 trabalhadores que atuam na Praça das Nações. De acordo com a Guarda Municipal, a presença de equipes de fiscalização também contribui para inibir irregularidades como a que ocorreu nesta sexta-feira.