Dia de vacinação contra a gripe no posto Municipal de Saúde Heitor Beltrão, da TijucaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/12/2021 18:19 | Atualizado 18/12/2021 18:21

Rio - Três dos cinco óbitos por H3N2 em 2021 no estado do Rio não tinham registro de vacinação contra a gripe. Essas são as notificações até agora confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde, a partir de dados do Sive-Gripe. A pasta confirma, ao todo, 15 óbitos pela influenza, somando todos os tipos de vírus em circulação.

Em 2021, foram dois óbitos por H1N1 e cinco por H3N2. Em relação aos cinco, todos moravam na cidade do Rio, onde a Secretaria de Saúde classifica os casos de gripe como pandemia. Três pacientes vitimados pela H3N2 eram mulheres, e outros dois eram homens, todos com idade entre 54 e 86 anos. Três portavam comorbidades, entre elas, diabetes, cardiopatias e nefropatias (doença renal).

Epidemia de gripe

A Secretaria Municipal de Saúde já classifica o aumento da Influenza A como uma epidemia no Rio. Dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) reforçam que o aumento exponencial dos casos de Influenza estão fora da ordem natural - inclusive do clima.

Somando os dois últimos invernos, estação do ano em que casos de gripe costumam aumentar, a cidade do Rio registrou 19 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, a forma grave da doença. Mas somente em novembro desde ano, metade final da primavera, o município registrou 57 casos de SRAG por Influenza.