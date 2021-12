Equipes da PM interceparam carro com drogas na Maré - DIVULGAÇÃO

Publicado 18/12/2021 17:15

Rio - Policiais militares do 22º BPM (Maré) interceptaram um carro que transportava drogas na Avenida Brigadeiro Trompowski, na manhã deste sábado (18). Segundo a PM, o comboio saía do Complexo do Maré.

No carro, policiais encontraram 4.600 pinos de cocaína distribuídos em mais de 30 sacolas plásticas. Uma mulher, condutora do veículo, foi levada à 21ª DP (Bonsucesso).