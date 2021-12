Dupla é abordada na Rua do Catete - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Dupla é abordada na Rua do CateteREPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 18/12/2021 14:05 | Atualizado 18/12/2021 15:19

Rio - Policiais civis da 29ª DP (Madureira) prenderam na sexta-feira (17) dois suspeitos de participação em uma quadrilha especializada em clonagem de carros de luxo. Paulo Victor Ferreira e Fabrício Batista foram capturados quando estacionavam o carro para negociar com um comprador, na movimentada rua do Catete, na Zona Sul do Rio. Um dos criminosos foi preso com uma carteira de identidade em nome do proprietário do carro original. O documento era falso.

Investigadores suspeitam que a quadrilha tenha envolvimento na morte do médico Claudio Marsili, assassinado em outubro, quando estacionava seu veículo para começar um dia de trabalho, na Barra da Tijuca. No dia da morte, Tiago Barbosa dos Santos, autor do crime, foi preso no Morro do Turano, e policiais encontraram o carro clonado utilizado durante a abordagem ao médico.

Segundo a Polícia Civil, o grupo fazia a clonagem dos carros e anunciavam os veículos em sites de compra e venda da internet. Depois do acordo inicial, encontravam os interessados em diferentes pontos do Rio. Os carros eram vendidos por mais de R$ 100 mil. O bando já prejudicou mais de 40 vítimas.