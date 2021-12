Durante forte chuva, caixão com cadáver foi resgatado por policiais civis na rodovia BR-116 - Reprodução/Facebook

Durante forte chuva, caixão com cadáver foi resgatado por policiais civis na rodovia BR-116Reprodução/Facebook

Publicado 18/12/2021 19:37 | Atualizado 18/12/2021 19:39

Um caixão com cadáver caiu de um carro funerário na rodovia BR-116, na Baixada Fluminense, durante a forte chuva na tarde desta sexta-feira, 17. De acordo com a Polícia Civil, agentes da 66ª DP (Piabetá) presenciaram a queda do objeto. Eles interromperam o trânsito e aguardaram até que o veículo retornasse para retomar o transporte do caixão.

A cena inusitada rendeu comentários nas redes sociais. "Rio de Janeiro não é para amadores", escreveu um homem no Facebook. Em um vídeo que circula pela rede social, um motorista que passava pelo local filmou a situação. "(...) deixaram o caixão com o morto ali. Cê tá doido? Os 'polícia' que chegou agora (sic)", disse o homem.