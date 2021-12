Homens rendidos no Morro do Andaraí foram encontrados mortos depois. PMs que participaram de ação foram presos - WHATSAPP O DIA

Homens rendidos no Morro do Andaraí foram encontrados mortos depois. PMs que participaram de ação foram presosWHATSAPP O DIA

Publicado 18/12/2021 15:50 | Atualizado 18/12/2021 16:49

Rio - Estão presos na Unidade Prisional Militar os cinco policiais da UPP envolvidos na ação que deixou dois mortos no Morro do Andaraí, na sexta-feira (17). A PM instaurou um inquérito interno, tecnicamente chamado de Inquérito Policial Militar (IPM), para apurar as circunstâncias da ocorrência. Denúncias de moradores recebidas pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) dão conta de que houve execução. Na próxima segunda-feira (20), o MP vai encaminhar relatório à Promotoria de Justiça com a apuração das informações recebidas.

O caso aconteceu no início da tarde de sexta-feira (17), na rua Borda do Mato. Dois homens morreram e armas e drogas foram apreendidas, mas moradores afirmam que eles já estavam rendidos pela polícia quando foram mortos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram duas cenas diferentes: na primeira, os dois homens estão algemados e imobilizados por policiais. Na segunda, já caídos no chão.

Homens rendidos no Morro do Andaraí foram encontrados mortos depois. PMs que participaram de ação foram presos WHATSAPP O DIA

Outras duas pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido. Os policiais da UPP Andaraí envolvidos na ação apresentaram a ocorrência na 19º DP (Tijuca) e justificaram a ação como confronto, após 'equipe ter sido atacada por criminosos'. Ao longo da tarde, denúncias encaminhadas aos órgãos apontaram "indícios de homicídio e possíveis desvios de conduta por parte dos policiais", segundo a Polícia Militar.

Os policiais envolvidos foram presos. As armas e os telefones usados na ocorrência foram apreendidos pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A PM afirma que acompanha e colabora com as investigações da Polícia Civil.

MP apura se mortes em ação foram execuções

O Ministério Público vai encaminhar, na próxima segunda-feira, relatório para a Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar com a apuração das denúncias recebidas, nesta sexta-feira, sobre a execução de pessoas durante ação da PM no Morro do Andaraí, na Zona Norte.



Segundo o MP, o plantão permanente do Grupo Temático GTT-ADPF 635 foi acionado, a partir de 12h42, com denúncias sobre ocorrência policial com mortes no Morro do Andaraí. Posteriormente, prossegue o MP, chegaram novas informações, com fotos e áudios, dando conta de que pessoas teriam sido executadas.



Ainda segundo o MP, foi feito contato com o corregedor-geral da Polícia Militar, que informou ter tomado providências administrativas para apuração dos fatos, determinando a ida da chefe da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) à delegacia da Polícia Civil para se inteirar dos detalhes da ocorrência.