Piscina do Parque Radical de Dedoro foi reaberta ao públicoDIVULGAÇÃO

Publicado 18/12/2021 14:30

Rio - Depois de muitos apelos dos moradores locais, a piscina do Parque Radical de Deodoro foi, enfim, reaberta neste sábado (18). O equipamento de lazer, que fica entre os bairros de Deodoro e Ricardo de Albuquerque, foi fechado no início da pandemia, e recuperado pela Secretaria Municipal de Esportes.

A piscina do Parque Radical ficará aberta nos finais de semana. Pelas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), comemorou. "Tem legado sim! Legado para quem precisa! Parque Olimpico Radical em Deodoro", escreveu.

Inaugurado em dezembro de 2015, pouco menos de um ano antes dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o Complexo Esportivo de Deodoro sediou 11 modalides olímpicas - Hipismo (Salto, Adestramento e CCE), Ciclismo (BMX e Mountain Bike), Pentatlo Moderno, Tiro Esportivo, Canoagem Slalom, Hóquei sobre Grama, Rúgbi e Basquete e quatro paralímpicas - Tiro Esportivo, Hipismo (Adestramento), Esgrima em Cadeira de Rodas e Futebol de 7.

O Parque Radical de Deodoro fica na Estrada Marechal Alencastro, em Ricardo de Albuquerque, mas com acessos também pela Estrada de Gericinó e pela Avenida Brasil. Ele é considerado um dos maiores parques da cidade, atrás apenas do Aterro do Flamengo.

Tem legado sim! Legado para quem precisa! Parque Olimpico Radical em Deodoro! pic.twitter.com/dd8FL2dKkL — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 18, 2021